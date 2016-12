Kotle, taxíky a globální nevědomost.

Dostanu oznámení, že přijde kotelní kontrola? Písemně? A s jakým předstihem? Téměř každý předstih bude stačit na to, abych ty umělohmotné tašky flašky zlikvidoval, kotel protáhnul očistným žárem z nejlepšího českého dřeva… a?

A jak to bude s termínem? Přece mi nebudou moci stanovit pevně datum – že bych kvůli kotli nešel do práce. No a bude li to záviset na shodě – jsme v pohodě. Určitě bychom se domluvili až někdy po „úklidu/ stop.

Pokud by kontrola mohla přijít kdykoli, nejde o kotle, ale o stanné právo – a to jsem jako vlahý demokrat výrazně proti.

Co kontrola udělá, až ji ve dveřích sdělím, že jsem kotel včera prodal? Smrděl, kouřil..

Budou dál trvat na kontrole, protože jsem kotel kdysi měl…? To by bylo protiústavní, ne?

A jak to bude přímo u kotle? Se někdo podívá a řekne, že má podezření… Nebo pomocí nějakých měřáků objeví zbytky čehosi – což následně popřu, ať už půjde o cokoli.

Kde bude v tu dobu právo? Naše české právo?! Možná mi někdo bez mého vědomí tajně v kotli topí svinstvem, nebo mám vadný kotel, který i když topím nejlepším českým, kradeným dřívím – vytváří nějaké sviňské spaliny…možná i hnusný dým! (Jako byly „třetí osoby“ na pokutách za dopravní přestupky)

A s dovolením nerad bych opomněl místní klasiku – že se „dohodneme“. Za dva litry bokem můžu topit i dětmi..bereš? Kdo zkontroluje kontrolu, víme. (Nikdo. Jedeme na to desetiletí.

Nelze se nezeptat, co se zmláceným kontrolorem? (zakopl nebo jinak se uhodil o kotel..)

A když řeknu ve dveřích, že už kotel nemám? Budou ho hledat? Po bytě, ve skříních?

Do tohohle bych tedy jako politik nešel. A nedopadne to. Tím jsem si téměř jistý.

Podobně jako s pokusy pražského magistrátu „načapat“ službu Uber – protože jde prý o taxi, i když je to „smluvní přeprava osob“. Smůla je, že taxík je také smluvní přeprava osob. Akorát, že smlouvy mezi zákazníkem a řidičem leta neplatí.

Bitva proti Uberu by mohla vést k podobným pokusům, jako kotle. Už teď se magistrátní úředníci pokouší „načerno“ aktivní jízdou dokázat Ubrům, že jsou vlastně taxík! A co? Mají tedy všeho nechat a přejít do služeb systematického okrádání ve smradlavých autech otrlými pařezy, tlejícími za volantem? Co dělají špatně? Mají řidičák, takže řídit mohou. Stejně jako já mohu kdykoli vézt tetu, děti – kamkoli. (zkusím je i zkasírovat – asi nevyjde).

Řidič Uberu Black umí anglicky. A ten schválený magistrátem, co má na palubce televizi, u zadku kávovar, pod sedadlem pivo…? Sotva česky. Neumí anglicky, nemůže dnes po Praze přece jezdit. A umí anglicky ti magistrátní úředníci?

Kotle, Uber – cesta na opačnou stranu planety. Je tu ještě Airbnb, Dáme jídlo, Rohlík, Košík, ale také Trip Adviser, Spotify, vlastně i Youtube… a řada dalších služeb – vznikajících na nových platformách. Možná padnou i banky.

Nové platformy jsou často jednoduché a regenerují prohnilý trh. Jak zákazník, tak poskytovatel jsou vystaveni vzájemnému, často veřejnému hodnocení z obou stran – a pár špatných hodnocení může vyřadit i z oboru. Stejné platí pro druhou stranu. Pro špatně hodnoceného zákazníka..

A bude toho víc a víc. Mnohé profese dokonce zaniknou ve své tradiční formě, stejně jako celé obory. Takový je vývoj.

S nástupem internetové elektřiny je dojemné a něčím smutné sledovat politicky urputný boj za regulérní provoz parních strojů…

Globálním problémem globalizace je často globální zaostalost těch, co rozhodují.