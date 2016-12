Besídka o České televizi a vlastní boty

Televize veřejné služby - tedy nekomerční, nezávislá stanice, jejímiž hlavními pilíři je nezávislé, objektivní zpravodajství a televizní produkty nezávislé na komerční výnosnosti - to je poměrně těžké zadání i pro vyspělou společnost. Natož pro nás. Postkomouše.

Jistě by to prokázal masivní zájem společnosti - poplatky zrušit. Protože masa nechce platit nic a nikdy. Ani maso. Přirozeně.

Velká část diváků navíc tuto televizi nenávidí, protože se při pohledu na kohokoli v ní zajíká zlostí, že to je za jejich peníze...(pošta je tak neštve, tam nechodí denně a nehraje jim v pokoji...)

Politici to také nikdy nepochopí - protože se jim nikdy nemůže taková televize zdát objektivní. Jak z hlediska jejich sounáležitosti s vlastním politickým mužstvem, tak často v souvislosti s jejich celkovou úrovní.

Výborně to v poslední době dokazuje pan Veleba, se svými zastydlými představami z dob politického poručnictví rudé partaje. Navíc chce v ČT více Moravy, což by si mohl dopřát, kdyby si doma polil televizor moravským vínem.

Význam takové stanice je obecně součástí vyšší kultury a měl by být i garancí neovlivnitelného, mediálního hlídání politiků. Náročné jak pro provozovatele a tvůrce, tak pro diváky. Na nebi instituce sídlí Rada - z velké části složena ze zoufalců, zvolených podvodnou metodou parlamentu předstírající nominaci zoufalců společenskými organizacemi. (Svaz pěstitelů králíků z Míšova pod kopcem...)

Pak je tu velkolepé žvanění o "vyváženosti" - ve společnosti, kde zvážit cokoli je velmi problematické. Natož informace.

I podstatně občansky vyspělejší Bitánie, která systém vynalezla - občas o smysl BBC vede ohnivé společenské diskuse a boje a hádky. S politiky i veřejností.

Pokud jde o Babišův argument "zmanipulovaných" reportáží - neviděl jsem ty konkrétně zmiňované - je třeba si přiznat, že "zmanipulované" kousky se u nás vyskytují hojně ve všech médiích. Včetně jeho MFDNES. (ta je ale komerční, ta může..) A to nemám na mysli koncepční kousky, kdy se cosi dělá pro kohosi za cosi.. Mám na mysli jen obecně rozšířenou nevědomost, nevzdělanost až pitomost velkého množství novinářů (stejné procento jako v obecné populaci), kteří často "manipulují" jen z neschopnosti dát věci do kontextu, případně z lenosti, apod. Navíc internet umožňuje založit "media" právě jen kvůli ovlivňování, jak se také zhusta děje.

Babiš sám má v MFDNES pana Nachtigalla, "stratéga", který patří k ověřeným obchodníkům s politickým vlivem - a to z té nejhorší strany. (Viz pochvala na něj od velmistra Janouška (odposlechy) - za zařizování rozhovoru v Blesku, ale i jeho působivé vystupování v Týdnu, v TV Barrandov, po boku milovaného Nečase... atd. Rozhodně není líný.) Krátce po jeho příchodu do MFDNES Sabina Slonková noviny opustila. Jestli to mělo souvislost, nevím.

Česká televize nemá jednoduchou situaci - protože její zpravodajství, tedy aspoň pro mě, je něco mezi spotřebitelským magazínem, (zlevnili hrušky, na horách je v zimě sníh..) vystoupením akvabel (tančící moderátorky a moderátoři) a většinou okázale uštěpačně bázlivým vzdorováváním - Události a komentáře. Myslím, že i řady dalších diváků nevzbuzuje její zpravodajství respekt.

Pokud jde o ostatní program, řekl bych, že ČT si přece jen drží odstup od komerčních televizí, které s ohledem na digitální technologie musí mířit stále víc na čím dál starší a čím dál hloupější publikum.

V okamžiku, kdy by ČT dělal jen náročný, vysoce kulturní program, měla by tak nízkou sledovanost, že by ji politici zrušili pro všeobecný nezájem. Bez mrknutí oka.

Navíc kultura a umění jsou oblastí subjektivního vnímání i posuzování, vznikající často z mnoha nevydařených pokusů, takže jak soudit...?

Novináři teď budou jistě ČT hájit. S ohledem na to, že v jakémsi sevření "hypotečního třasu" a profesní sounáležitosti dlouhodobě sami sebe navzájem nereflektují, řada z nich byla nebo je součástí místních politických šťouchanic, bude to působit na většinu toužící neplatit nic a nikdy jako novinářské plédování za vlastní koryto.

K tomu nutno přičíst, že právě digitalizace likviduje bývalé informační monopoly, takže i obhajoba samotného principu televize veřejné služby je čím dál těžší, protože její význam přece jen postupně klesá.

Samotné Babišovo obrácení se k ČT lze považovat za politickou chybu. Jako vlastník médií musí dodržovat jistá tabu. Media jsou jiná než ostatní bussines.

Shodou okolností MFDNES se pod komerčním vedením pánů Plesla a Nachtigalla postupně mění v něco velmi podobného České televizi. Spotřebitelský magazín, který se politice vyhýbá. A když už, tak pak jen když teče do bot. Vlastních. Pochopitelně