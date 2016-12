U příležitosti leteckého neštěstí ve Smolensku, kde zahynula polská vládní delegace, se v novinách objevily přepisy záznamů rozhovorů a hlášení z pilotní kabiny.

Dejme stranou odbornou problematiku, na kolik byl pilot zdatný či vycvičený, apod. Podstatné to podle mě v celé věci není.

Podstatou byla zejména touha uspokojit prezidenta, velitele. Také proto, že pilot, který ve stejné službě nedávno před tím odmítl nebezpečně přistávat - byl posléze vyhozen. Přišel o práci, chodí dnes ale zřejmě na kafe.

Na rozdíl od "poslušného". Velitelova slova, který měl v sobě 0,6 promile: Vejdeš se, jen do toho - je tradiční druh opilecko-buranské "udatnosti. Znáte, ne?

Místo aby pilot především všechny z cockpitu vyrazil a pak soudně rozhodl, kde přistane, stal se obětí lokajské poddanosti na "mejdanu s vrchností".

Ruku na srdce: Kdo z Vás by na místě pilota jednal jinak? Nemusíte být piloty. Stačí v běžném zaměstnání. Ale poslat šéfa nebo nadřízeného do háje, když vyžaduje nesmysl, podfuk, atd?

Já vím, většinou nejde o život. Tedy tak, jako v případě pilota. Vždycky ale hrozí přinejmenším ztráta pozice, ne li zaměstnání. Stojí to za to? Jak komu. Ale na Smolensk lze vzpomenout.

Pilot se tak vynasnažil vyhovět nadřízeným a opilcům.. aby nepřišel o práci... aby neměl problém s velitelem...

Také nechcete mít problémy? Myslete na pilota ze Smolenska. Ten je také nemá.

Je lepší se nebát odmítnout idiotské instrukce, než se nechat přemluvit k lokajské "statečnosti".

Přepis z kabiny letadla:(převzato z Lidovek)

(kapitán letounu je označen písmenem K, druhý pilot 2P, velitel letectva V, navigátor N, ředitel protokolu Ř; další osoby, jejichž identifikace je nejasná, jsou označeny jako DO; časové údaje se vztahují k času na palubě letadla):...

08:14:27ruský dispečer v rádiu anglicky oznamuje špatnou viditelnost a mlhu na letišti:Smolensk eee visibility fourzero-zero meters.fog.

08:14:27N: Kurva!

08:14:28 2P: Coo?(zaskočení, údiv, reakce na informace o mlze - pozn. polského znalce) ...

08:14:59 V:Naše meteo je fakt zkurvený.

08:15:32ťukání na dveře

08:15:32 DO: Co je?

08:15:33 DO:Pivo, ty nepiješ? ...

08:26:15 K:Pane řediteli, máme nyní mlhu.

08:26:19 K:Při momentálních podmínkách nedokážeme přistát.

08:26:24 K:Zkusíme se přiblížit, uděláme jedno přiblížení na přistání, ale pravděpodobně z toho nic nebude.

08:26:29 K:Čili prosím popřemýšlet nad rozhodnutím, co budeme dělat.

08:26:33 Ř:Budeme to zkoušet, až se to povede.

08:26:35 K:Nemáme tolik paliva, aby na to stačilo.

08:26:41 Ř:Tak to máme problém!

08:26:42 K:Můžeme tu zůstat půl hodiny a pak odletět na náhradní letiště.

08:26:45 DO:Je náhradní letiště?

08:26:47 K:Minsk anebo Vitebsk.

...

08:27:33 DO:Vypadněme odtud, kámo.

08:27:35 DO:Ano.

08:27:36 K:Jděte, sakra.

...

08:30:30 Ř:Prezident ještě nerozhodl, co uděláme.

...

08:30:42 2P:Jsou tu mraky.

...

08:30:48 K:A mlha.

...

08:32:15 DO:Proč cestující nesedí na svých místech?(třetí osoba reaguje na přítomnost dalších lidí v pilotní kabině - pozn. polského znalce)...

08:40:06v kabině zní výstraha před přiblížením k zemi:TERRAIN AHEAD!

08:40:08 2P:Říkáš nashlééé!

08:40:09 K:Nééé, někdo si to zodpoví!

08:40:11 V:U-va-žuj! ...

08:40:12ruský hlas v rádiu upozorňuje na sestupnýkurz.

08:40:13Je sedm metrů(letadlo klesá sedm metrů za vteřinu).

...

08:40:20 DO:Nemusíme přesně.

08:40:21 V:Vejdeš se, jen do toho.

08:40:31v rádiu zní ruský pokyn:Zapněte světla.

08:40:31TERRAIN AHEAD!

08:40:33 N:200

08:40:36 N:150

08:40:38TERRAIN AHEAD!

08:40:38To se nepovede (slova jsou přehlušena výstrahouTERRAIN AHEAD!).

08:40:40TERRAIN AHEAD!

08:40:41 V:100 metrů.

08:40:41zaznívá automatická výzva ke stoupání:PULL UP!

08:40:41 N:100.

08:40:42PULL UP!08:40:43PULL UP!08:40:44PULL UP!08:40:45TERRAIN AHEAD!

08:40:47 DO:Blázni.

08:40:48 2P:Klesej pomaleji.

08:40:49 N:90.

08:40:49 N:80.

08:40:49 2P:Odcházíme(intonace spíše jako otázka).

08:40:50PULL UP!

08:40:51 N:60.

08:40:51 DO:Dobrá.

08:40:51 N:50.

08:40:51v rádiurusky:Horizont 101.

08:40:52PULL UP!

08:40:54v rádiu rusky:Kontrola výšky horizontu!

08:40:54zvuk připomínají lehké plácnutí o trup

08:40:54 N:20!!!

08:40:55PULL UP!

08:40:55zvonění radiomajáku

08:40:56 PULL UP!

08:40:57tři lehké údery o konstrukci letounu za sebou

08:40:58zvuk připomínající silnou ránu

08:40:58PULL UP!

08:40:58zvuky připomínající hroucení konstrukce

08:40:59PULL UP!

08:40:59zvuk připomínající srážku ve velké rychlosti

08:40:59 V:Kurvafix!

08:40:59PULL UP!08:41:00PU...

08:41:00hlasité zvuky ničení konstrukce letounu

08:41:01ruský hlas v rádiu:Odleťte na druhý okruh!

08:41:02ztlumený křik

08:41:02O Ježíši!

08:41:03Kurva!

08:41:03silná rána