Ráda střílim

Já sem katolička, i když táta byl pravoslavnej, a prostě jednám v souladu s božím přikázánim, v němž bůh svěřil člověku vládu nad hovadama, jako zvířatama. Pro mě sou to všecko hovada: jelen, tygr, lev, slon, žirafa, had, pták, zajíc, morče, ježek, ryba, jo, já střílim i ryby - v tom se vodlišuju vod Vágnera. A muj partner pak vždycky to zvíře uvaři a my ho sníme. A doma pak máme ty kůže a vycpaný hlavy. Jo ale před tim, než jim uřízneme hlavu, tak se s tim zvířetem ještě ráda fotim, někdy i s přítelem, ale rači sama. A to zvíře bejvá ještě teplý, teda kromě ryby.

Jo jako sem možná trochu exaltovaná navenek, ale to je hodně na imidž, že jo. Já sem ráda střelcem pozornosti, chichichi, dobrej fór, že jo?

To stříleni je docela sexy a dost rajcovní. Nejdřív po tom zvířeti jezdim muškou svý pušky, jako si ho vobkresluju a pak ho střelim. Na tom je trochu vidět, že ty zvířata nejsou moc chytrý, že se jako víc nekrejou nebo nemaj lepčí maskování, jako třeba já.

Hodně lidí mi dává lajky, ale hodně mi taky dává hejty, asi tak jedna ku jedný. Ale myslim si, že hejtovat by měli jen ty lidi, co nežerou maso. Ty co žerou maso a kupujou si ho v supermarketech, podporujou zvířecí koncentráky a to já nedělám. Já si svoje maso vždycky střelim a zaplatim. Běžný lidi nevěděj, že i u nás se za lov platí. Třeba slušnej jelen vyjde klidně na sto nebo i dvě stě litrů! A stejně se platí i za vodstřel tý exotický zvěře.

Na příští rok plánujeme další expedice. Možná dáme ňáký vopice nebo varany, eště uvidíme. Nebo ňákej velkej hmyz. To je taková novinka, vo tom se tady moc neví. Lidi začínaj žrát hmyz, tak sem si řekla, že bysme mohli zkusit ňákej ulovit. Zatím trénuju doma vzduchovkou na mouchách, až bude víc teplo pudu i někam ven s brokovnicí. Prostě – já ráda střílím.