Nečas - zajatec domácího násilí, nebo sado maso fanda?

Při čtení odposlechů v rámci procesu s paní Nagyovou mě napadlo, že kdyby se Nečas přihlásil jako oběť domácího násilí, pádné důvody by jistě měl. To by ale nesměl svoji "trapičku" oddaně milovat. Chápu... V téhle oblasti se může přihodit a odehrát ledaccos nepochopitelnéího nezasvěceným.

Zasvěceným ale nemusím být naopak na to, abych si podle zvěřejněných odposlechů mohl udělat obrázek o paní Nagyové. Poznal jsem už taky v životě pár takových paní. S ženstvím jako by neměl nic společného, přesto anebo možná právě proto, některé muže přitahují.