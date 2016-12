Díky za smrťácká videa

Jsou to takové milé skoro jako „hunger games“, bohužel nikoli v přímém přenosu, ale jen ze záznamu. Automobilový závodník vs. diváci, kůň vs. artistka atd. Třeba by to šlo nějak upgradovat, že by to bylo online? Myslím, že je hodně takových lidí, kteří se v teple kanclu u kafíčka rádi podívají, jak někdo jiný zhebnul. Patřím k nim i já.

Obzvláště mě rajcují smrťácká videa v kombinaci s videi celebrit, kterým vyhřezlo ňadro, praskly kalhoty, vyvalil se citrusový zadek a podobně. To je opravdu boží, tahle kombinace banalit u vyvolených a smrti u plebsu. Občas tyhle pohyblivý obrazy ve svý fantazii kombinuju, jak si třeba nějaká herečka zapomněla vzít spoďáry a pak šla a vystřílela... No raději si to nechám pro sebe, ale inspirace je to skvělá.

Každopádně dík a jen houšť, vidím v tomhle velký potenciál, TV je mrtvá, ať žije smrtDNES!