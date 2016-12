Pořad Nebaví mě život, 154. díl. (hosté: Miloš Zeman, Kalašnikov a další...)

Pořad Nebaví mě život, 154. díl.

Moderátor: Honza Oliva

Hosté: prezident Miloš Zeman, odborník na eutanazii MUDr. Karel Konečný a neúspěšný žadatel o eutanazii Luboš Karpíšek

Dobrý den, já jsem Honza Oliva, a vítám vás v pořadu Nebaví mě život. Dále dnes u nás ve studiu vítám velmi vzácného hosta, pana prezidenta. Dobrý den, pane prezidente, rád vás vidím u našeho stolu. Naším dalším hostem je odborník na eutanazii MUDr. Karel Konečný, dále pan Luboš Karpíšek, který se již několik let snaží domoci na úřadech legální eutanazie, protože ho sere život.

Pane prezidente, překvapilo mne, že jste se pozval do našeho pořadu a my pozvání s radostí přijali. Zajímáte se o problematiku eutanazie?

Podivejte se, pane redaktore, moc se o to nezajímám. Ale nemám rád lidi, co nebaví život. Nemám rád nekuřáky, vegetariány, abstinenty, pejskaře, kavárníky, pijáky kávy, migranty, syřany, severoafričany, Merkelovou, Sobotku a tyhlety budižkničemu jako je pan Karpíšek. Proto jsem přijal pozvání k vám do studia, abych mu pomohl.

To je skvělá zpráva, pane Karpíšku, co tomu říkáte? Sám pan prezident se chce za vás na úřadech přimluvit, aby vám tu eutanazii povolili.

Ale tak jo, no, já sem rád za každou přímluvu. Víte, tenhleten boj s úřadama je hrozně vysilující. Já už ani nemám čas na nic jinýho. Tohle prostě už nejni žádnej život.

A co tomu říkáte vy, doktore Konečný? Myslíte, že přímluva pana prezidenta může mít nějaký relevantně právní účinek na udělení eutanazie tady panu Karpíškovi?

Tak za prvé, eutanazie se neuděluje. A za druhé, žádný účinek to mít nebude. Přímluva pana prezidenta nebo jiného ústavního činitele má nulovou váhu. Odborná veřejnost, kterou reprezentuji, volá po zákonu o eutanazii již několik let, ale stále marně. Bez zákonu se nikam nepohneme.

Pane prezidente, viďte, je škoda, že nemůžete udělit panu Karpíškovi milost, tedy vlastně nemilost, hehe? Udělit mu trest eutanazie?

Já striktně protestuji, je nehorázné mluvit o eutanazii jako trestu!

Podivejte se, pane redaktore, milost či nemilost udělit nemohu, ale jak jsem slíbil, mohu panu Karpíškovi pomoci. Okamžik, prosím. Jiří!

Do místnosti vchází Ovčáček a přináší prezidentovi kalašnikov.

Je tam tlumič?

Ano, je.

Díky.

Prezident bere do rukou kalašnikov a krátkou dávkou zkosí Karpíška.

Kriste pane! Pane prezidente! Pomoc! Pomoc!

Podivejte se, pane redaktore, největší počet pitomců na čtvereční metr je mezi novináři. Rozhodl jsem se tomu čtverečnímu metru trochu ulevit.

Další dávkou zkosí Honzu Olivu.

MUDr. Konečný se snaží odplazit podél stěny studia.

A nikdy jsem neměl rád lidi, co se snaží pomoct druhým z tohoto světa.

Zkosí MUDr. Karla Konečného.

Jirko!

Ano?

Na fejsbuk dej, že to byl jen drobnej gunmot.