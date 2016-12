Je mi jedno, co poddaným nevadí

„Aféra“ s Tibetskou vlajkou na Famu, kdy tam nějací zástupci kriminálky přišli vysoké škole domlouvat, ať vlajku sundají – je prý asi dílem nějakého příslušníka oddělení na ochranu ústavních činitelů. Když ji uviděl, zděsil se a poslal „kluky“ na vyjednávačku.

V naší osadě žádný neobvyklý jev. Strach z vrchnosti. (Robota byla zrušena 7.9.1848 – ale mentálně je to pořád držák..) A rozhodně nejen u policie, ale všeobecně. U policie je to ale obzvlášť problematické, protože ta by měla patřit všem, respektive nikomu.

Dokonce spoustu poddaných zásah proti „nevhodné“ výzdobě nijak nerozčílí. Má se poslouchat. Stejně jako se nemá demonstrovat a dělat podobný bordel, když je tady vrchnost vrchnosti…

Že si takový „úklid“ přejí, nebo přinejmenším představují Číňani – lze pochopit. Tam robota platí pořád a tvrdě. Kdyby neplatila, Čína by z velké části ztratila přinejmenším jednu ze svých podstatných ekonomických výhod: cenu pracovní síly.

A ještě jednu poznámku: Mně je úplně jedno, jestli se chce Kalousek, Bursík a kdokoli „zviditelnit“. Rozhodně mi to nikdo nemůže předkládat jako protiargument, že aby se kluci nezviditelňovali, budu já, nebo kdokoli jiný, na svých právech omezen nebo krácen.

Ostatně těch porušení našich ústavních práv bylo při návštěvě šéfa diktatury hodně. A že řadě poddaných nevadí – nás svobodné nezajímá.